COMAD e Assistência Social fazem ação para conscientizar jovens sobre os riscos do cigarro

Evento foi realizado com os atendidos do Centro Social de Votuporanga e contou com o apoio da Polícia Militar e Conselho Tutelar

O COMAD (Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas) realizou uma ação com o objetivo de conscientizar e mobilizar os jovens de Votuporanga sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. O Conselho integra a Secretaria Municipal da Saúde e atualmente realiza reuniões mensais na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Sala dos Conselhos.

O presidente do COMAD, José Francisco Costa, explicou que os jovens atendidos pelo Centro Social de Votuporanga foram os escolhidos para receber a iniciativa em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, lembrado em 29 de agosto.

A ação contou com o apoio e parceria da Polícia Militar, por meio dos soldados militares Kleber Troiane e Gustavo Murari, responsáveis pelo Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas). O Conselho Tutelar distribuiu panfletos com orientações sobre os trabalhos do órgão.

Presente no evento, o Secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira, parabenizou a iniciativa do COMAD. Para ele, ações preventivas envolvendo os jovens são importantes, pois buscam garantir um futuro saudável, longe das drogas. “Ver um auditório lotado de jovens para debater um assunto tão importante nos deixa ainda mais motivados a incentivá-los sobre a importância de não fazerem o uso do cigarro, álcool e outras drogas. Creio que esta ação ficará marcada para sempre na vida deles, pois saberão que existe um grupo de voluntários que se preocupa em levar informação e prevenção”.

O Diretor de gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), Adriano Borges, mostrou-se surpreendido com a iniciativa. “O COMAD é um conselho muito participativo que define ações que visam atender a comunidade. Todos estão de parabéns por unirem forças em prol do semelhante”.

A presidente do Centro Social de Votuporanga, Eliete Guilherme, agradeceu aos organizadores por terem escolhido a entidade para debater o tema. “Reunimos aqui, todos os dias, os jovens que anseiam por um amanhã melhor para suas famílias. Estamos sempre disponíveis para firmar parcerias que nos ajudem a incentivá-los a buscar por um futuro melhor”, falou.

Ministraram palestras também o advogado John Victor Ramos de Castro, e o psicólogo da Comunidade São Francisco de Assis, Paulo Francisco da Silva.