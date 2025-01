116 bebês passaram pela UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga em 2024

UTI Neonatal oferece esperança, humanização e cuidado para a região há 17 anos.

A chegada de um bebê é sempre um marco na vida de qualquer família. Mas quando esse momento acontece antes do esperado, ele vem acompanhado de desafios. Em 2024, a UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga acolheu 116 bebês, que nasceram prematuros (antes da 37ª semana de gestação) ou com algum problema de saúde, oferecendo cuidados especializados e apoio às famílias em uma jornada repleta de emoções.

“Cada bebê que chega até nós é uma história única, um pequeno guerreiro que precisa de toda nossa atenção. Para quem pensa que é um número pequeno de pacientes atendidos, imagine: um bebê com apenas 500 gramas e sem complicações fica conosco de seis a oito semanas. É um longo caminho, mas cada minuto vale a pena”, explica a Dra. Lara Galvani Greghi, neonatologista responsável pela unidade. “Desde que começamos, quase 3 mil vidas já passaram pela Neo, e cada uma delas deixou sua marca.”

Fundada em 15 de junho de 2007, a UTI Neonatal conta com dez leitos — sete destinados ao SUS e três para convênios — além de equipamentos de última geração, como ventiladores de alta tecnologia e incubadoras avançadas. Médicos estão à disposição 24 horas por dia, apoiados por uma equipe multidisciplinar e um centro cirúrgico preparado para qualquer emergência. Outro motivo de orgulho da unidade é sua taxa de infecção praticamente inexistente: nos últimos três meses analisados (setembro, outubro e novembro de 2024), o índice foi de 0%.

Mas, como ressalta a Dra. Lara, os números não são tudo. “A tecnologia e os resultados são importantes, mas o que realmente faz a diferença aqui é o amor com que cuidamos de cada bebê e de sua família. Humanizar é mais do que um conceito para nós; é pegar na mão da mãe, explicar cada passo, dar conforto e mostrar que ela não está sozinha”.

Durante a internação, o vínculo familiar é preservado. Pais têm acesso ampliado à UTI, das 7h às 19h, enquanto avós e irmãos podem visitar em dias específicos. E para fortalecer ainda mais essa ligação, a unidade adota o Método Canguru. Essa prática permite que os bebês fiquem em contato direto com o corpo dos pais, promovendo segurança, fortalecendo laços e incentivando a amamentação. Cada momento, do primeiro toque ao aconchego no peito, é pensado para proporcionar conforto e acelerar a recuperação.

A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga não é apenas um lugar onde vidas são salvas; é um espaço onde histórias de superação ganham forma. Famílias saem dali mais fortes, mais unidas, e com a certeza de que o amor, combinado com ciência e dedicação, pode transformar até os desafios mais difíceis.

No olhar da Dra. Lara, um resumo emocionante dessa jornada: “Ver um bebê que chegou tão frágil sair nos braços dos pais, pronto para viver, é indescritível. É como assistir a um milagre que se repete a cada alta. Não é só salvar vidas, é transformar histórias e trazer esperança para quem mais precisa.”

