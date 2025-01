Talles Magno brinca sobre pressão em diretoria e comissão técnica do Corinthians 

Atacante começa 2025 “voando”, briga por vaga de titular e permanência no clube; ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano e situação encaminhada para ficar por mais seis meses.

Talles Magno é o grande destaque do início de temporada do Corinthians. Autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, o atacante começa 2025 em alta e lançando uma pressão extra sobre diretoria e comissão técnica do clube, como o próprio brincou em entrevista.

Ao falar com a imprensa depois da vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, na qual decidiu ao anotar o segundo gol do Timão, o camisa 43 falou sobre como os gols e o papel importante deste início de temporada refletem em dois pontos: renovação e titularidade: “Com certeza a pressão aumenta (risos). Para comissão, para o pessoal de cima, para o meu individual. Começar bem é positivo”, disse Talles Magno, em zona mista.

O atacante tem contrato de empréstimo até o meio do ano, mas situação encaminhada para permanecer por mais seis meses. As partes ainda não finalizaram todas as negociações para a ampliação do acordo com o New York City.

“Venho trabalhando para buscar meu espaço, lutar por oportunidade, para ser titular. Além da pressão para eles que resolva logo a minha situação, tem a minha individual que fico muito feliz”, disse.

Talles Magno ficou fora do time titular em 2024 diante do desempenho do trio mais ofensivo formado por Garro, que ainda não jogou em 2025, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Agora, em 2025, em um momento no qual Ramón e Emiliano Dìaz dão oportunidades a jogadores, diante da rodagem no elenco, Talles Magno aproveita a chance.

Além de decidir o duelo de domingo, o atacante ainda balançou as redes na vitória por 2 a 1, de virada, contra o Bragantino, na estreia do Paulistão.

Com a colaboração direta de Talles Magno, o Timão soma seis pontos, de seis possíveis, e lidera o Grupo A do Paulistão.

