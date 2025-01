Passageiro cai de escada em desembarque de avião e morre em Rio Preto 

Marco Antonio D’amico, de 67 anos, foi socorrido em parada cardiorrespiratória e morreu no local na tarde de domingo (19).

Um passageiro de 67 anos morreu ao desembarcar de um avião que vinha de São Paulo, na tarde de domingo (19.jan), em São José do Rio Preto/SP.

Conforme apurado pela reportagem, o Airbus A320 operava o voo 3082 da Latam Airlines Brasil, decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 17h35, e pousou em Rio Preto às 18h25.

Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros foram acionados para socorrer o auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto, Marco Antonio D’amico e, no local, o encontraram em parada cardiorrespiratória. O homem morreu no local.

Em nota, a concessionária Aeroportos Paulistas (ASP), que gere o aeroporto, informou que realizou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no mesmo momento.

Contudo, disse que, apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais. A ASP lamentou o ocorrido e expressou sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima.

O corpo do funcionário público estadual foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

”Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós”, expressou em nota de pesar à Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo).

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3