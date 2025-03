ECIP: o maior evento de oncologia do interior do Estado de São Paulo

A 7ª edição do evento será realizada nos dias 27, 28 e 29 de março.

Considerado como principal evento de oncologia da região Noroeste do Estado de São Paulo, o ECIP (Encontro de Cancerologia no Interior Paulista) é um evento idealizado e organizado pela Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina), o maior complexo hospitalar do Estado e um dos maiores do Brasil.

O encontro, que em 2025 chega a 7ª edição, já se tornou um marco no calendário da comunidade oncológica brasileira e conta com a participação de centenas de profissionais que atuam em todos os segmentos envolvidos para oferecer o melhor tratamento e acolhimento aos pacientes com câncer. O objetivo é discutir novas práticas, compartilhar experiências e melhorias no combate aos diversos tipos da doença. Por isso, o ECIP é referência para quem busca acesso a uma programação científica de qualidade, com palestras ministradas por consagrados especialistas nacionais e internacionais.

Com coordenação geral da oncologista Dra. Káthia Abdalla, o 7º ECIP vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de março, no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), em São José do Rio Preto. “O principal objetivo deste encontro é disseminar conhecimento e estreitar os laços dos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente com câncer”, destaca.

Ao longo dos últimos anos, o encontro reuniu mais de 4 mil inscritos e mais de 200 palestrantes – entre eles o renomado oncologista clínico Dr. Antonio Carlos Buzaid, que é diretor do Centro Oncológico Antônio Ermírio de Moraes da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, da American Society of Clinical Oncology e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

Para 2025, a expectativa é reunir 600 pessoas, entre médicos, profissionais de enfermagem, de nutrição e de psicologia, entre outras especialidades. Por isso, o evento contará com mais de 10 módulos que abordarão as novidades na abordagem e tratamentos de todas as principais áreas da oncologia como mama, cabeça e pescoço, pulmão, aparelho digestório, uro-oncologia, oncoginecologia além do já tradicional módulo multidisciplinar que, para esse ano, foi expandido com um maior número de palestras e debates.

A programação completa do evento e as inscrições estão disponíveis no site www.ecip.com.br .