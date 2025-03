Yuri Alberto comemora vitória do Corinthians e revela problema: “Não sei como consegui jogar” 

Autor do gol da vitória do Timão contra o Palmeiras, o atacante disse que sentiu o ombro.

Autor do gol que deu a vitória ao Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, neste domingo, Yuri Alberto revelou que jogou com problema no ombro.

Depois da partida, o atacante enalteceu a vitória do Timão no Allianz Parque e disse que a equipe aprendeu com a eliminação na Conmebol Libertadores.

“A gente sabe da importância da vitória aqui, ainda mais fora de casa. A gente sabia a dificuldade que seria, por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Estou com problema no ombro, que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Vocês podem ver nos duelos, eu perdi todos. Eu não estou conseguindo segurar nenhuma bola, mas na única bola que eu recebi em chance de gol, eu pude marcar. Só agradecer a Deus pela oportunidade, por estar marcando mais uma vez em um jogo decisivo como esse, em um derby”, disse o atacante em entrevista à Record.

Apesar do resultado no Allianz Parque e da decisão em casa, na Neo Química Arena, no próximo dia 27, às 21h35, Yuri Alberto defendeu que a final não está decidida.

“Isso não dá tranquilidade. Tem que continuar trabalhando, a gente sabe que 1 a 0 é um resultado muito difícil. Difícil de segurar, como foi hoje, ainda mais no final do jogo, eles deram um calor na gente, a gente quase tomou o gol de empate, mas graças a Deus a gente sai daqui vitoriosos. A gente vai trabalhar bastante durante esses dias que a gente tem, a cada detalhe, a cada erro, para a gente acertar tudo. A gente sabe que, em casa, a gente é muito forte.”

O atacante explicou que a eliminação na pré-Libertadores para o Barcelona-EQU, depois de perder por 3 a 0 fora de casa e conseguir só 2 a 0 em Itaquera, serviu de aprendizado para o Corinthians jogar a final do Paulistão.

“Sobre a estratégia, a gente sabia, como foi na Libertadores, um jogo fora de casa, a gente tomou um 3 a 0 e, em casa, a gente sabe que é muito forte. A gente fez 2 a 0. Serviu de aprendizado muito grande, de como a gente tem que se portar fora de casa, ainda mais em um clássico como este. A gente não podia tomar nenhum gol, e a gente sabia que a chance que a gente tivesse, a gente tinha que marcar e fazer gol.”

O segundo jogo da final será disputado no dia 27 de março, na Neo Química Arena. O Corinthians joga por um empate para ser campeão do Paulistão.

*Com informações do ge