Yuri Alberto comemora marca pessoal em vitória do Corinthians; Memphis diz: “Queremos títulos” 

Dupla de ataque foi decisiva para o Timão bater o Santos por 2 a 1 e vencer o primeiro clássico da temporada.

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, muito pelo talento da dupla de ataque Yuri Alberto e Memphis Depay. O camisa 9 anotou os dois gols do Timão, chegou a 100 na carreira e celebrou, enquanto o holandês, exigente, destacou aspectos a melhorar do coletivo corintiano e mira a conquista de troféus.

Em entrevista na saída do gramado, Yuri Alberto comemorou a marca pessoal e destacou a cobrança interna dentro do elenco para a reta final do Campeonato Paulista: “Marca de 100 gols como profissional é importante. Tenho que agradecer a todos que me ajudam no clube, a minha família também. O grupo tem alcançado grandes coisas, no fim do ano passado subimos a régua e não pode ser diferente”, disse Yuri à Record.

“Hoje a gente viu como grande final, mesmo classificados. A responsabilidade é grande. É continuar, sábado tem grande desafio e seguir trabalhando para ter mais três pontos”, destacou.

Por outro lado, Memphis Depay, que deu bela assistência para o segundo gol de Yuri Alberto, destacou a necessidade de melhora do Corinthians com a posse de bola, algo que não permitiria a reação do Santos na parte final da partida: “Feliz com a vitória. Penso que criamos algumas chances no começo, que foi difícil para a gente se achar no jogo. No fim achei bem, a atmosfera foi incrível, eu me sinto em casa aqui. Claro que temos que melhorar, especialmente quando temos a bola. Temos que achar algo no nosso do DNA para jogar um jogo mais posicional, nos entender mais, o time se envolver”, analisou o holandês.

Memphis ainda destacou como foi estrear com a camisa 10, que era uma exigência contratual. Garro, antigo dono do número, agora usa a 8 no Timão: “Ganhamos bastante jogos, tivemos uma arrancada, e estou feliz aqui. Claro que jogar agora com o número 10 é um prazer, algo que sonhava em uma importante temporada. Com o apoio, o caráter que temos aqui, vamos seguir treinando bem para seguir melhorando, isso é o mais importante. Queremos ganhar títulos”, assegura.

Com o resultado, o Corinthians se aproxima de garantir a melhor campanha da fase de classificação do Paulistão. Depois de 10 partidas, o Timão chegou a 25 pontos e tem seis de vantagem para o São Bernardo, segundo melhor time do estadual e que entrou em campo nove vezes.

O Corinthians volta a campo no sábado, às 18h30, para medir forças com a Portuguesa, no Pacaembu. A Lusa será a mandante do confronto e, como não pode utilizar o Canindé, transferiu a partida para o estádio que foi a casa do Alvinegro por décadas.