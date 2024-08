Corinthians se manifesta após ser citado em investigação sobre o PCC: “Enorme surpresa” 

Delação ao Gaeco diz que homem-forte da facção participou da intermediação dos negócios de Du Queiroz e Igor Formiga; presidente na época, Duilio Monteiro Alves afirma que não houve qualquer contato pessoal ou profissional com o nome citado.

O Corinthians se manifestou nesta segunda-feira, em nota oficial, depois que detalhes de uma investigação do Ministério Público sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país, indicam que o clube foi citado em uma delação.

Segundo notícia veiculada inicialmente pelo UOL, Rafael Maeda Pires, o Japa, que seria um dos homens-fortes do PCC e encontrado morto em maio de 2023, intermediou negociações de atletas ligado ao Timão, como Du Queiroz e Igor Formiga.

A participação de Japa na intermediação dos negócios de Du Queiroz e Igor Formiga teria ocorrido em 2021, segundo delação feita em março ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

Em nota, a diretoria do Corinthians manifestou surpresa sobre o acontecimento e reforçou que “tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual”.

“A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu, com enorme surpresa, a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube. É de se ressaltar que, de acordo com o conteúdo das matérias veiculadas, tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual”, escreveu o clube.

“O Corinthians, mais uma vez, se coloca à disposição para fornecer quaisquer documentos que as autoridades reputem importantes e, também, prestar qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos”, acrescenta o Corinthians.

Por intermédio de sua assessoria de imprensa, Duilio afirmou que não houve qualquer contato pessoal ou profissional com a pessoa mencionada na delação.

*Com informações do ge

