Caminhão com carga de ureia tomba na Rodovia Euclides da Cunha 

A pista ficou parcialmente interditada no trecho de Santa Fé do Sul/SP, no sentido capital-interior. Carga de ureia é usada como adubo em plantações.

Um caminhão com uma carga de ureia tombou na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Fé do Sul/SP, na noite desta quinta-feira (20.nov). A pista ficou parcialmente interditada no sentido capital-interior.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista contou que perdeu o controle depois que os pneus do veículo estouraram. A ureia, usada para adubo, ficou espalhada pela via, causando risco de contaminação à água de uma represa próxima do local.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) de Jales/SP foi acionada. O motorista do caminhão teve ferimentos e foi socorrido, sendo levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Fé do Sul.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Santa Fé do Sul informou que foi ao local e fez todas as medidas necessárias de segurança, contenção e proteção ambiental.