Votuporanguenses promovem abaixo-assinado e planejam protesto contra aumento da conta de água

O grupo, que marcou presença na última sessão da Câmara, coleta assinaturas na expectativa de um protesto na Concha Acústica, no próximo sábado (7.fev).

Jorge Honorio

Votuporanguenses engajados nos protestos contra o aumento na conta de água promovem um abaixo-assinado e organizam um protesto na área central de Votuporanga/SP, no próximo sábado (7.fev).

De acordo com o apurado pelo Diário, o grupo deve ocupar a região da Concha Acústica, tradicional palco de eventos cívicos e protestos políticos na cidade, onde serão coletadas assinaturas. O documento, segundo os organizadores, será anexado à petição encaminhada ao Ministério Público.

As principais reivindicações são: as revisões no valor da tarifa de esgoto, que atualmente é de 100%, além da polêmica Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS), ou ‘Taxa do Lixo’, como ficou conhecida a iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, aprovada pela Câmara na última sessão de 2024.

“Nosso foco é conseguir o maior número de assinaturas possíveis para peticionarmos o Ministério Público. O objetivo é a revisão da cobrança em no máximo 50% da taxa de esgoto, além de extinguir ou fixar a Taxa do Lixo, essa cobrança precisa ser justa, fixa, proporcional ao serviço prestado ao votuporanguense”, detalhou o líder comunitário, Emerson Queiroz.

“É importante deixar claro que não se trata de politicagem, de lado partidário, o movimento é orgânico, legitimo e motivado pelo aumento gigantesco no valor da conta de água”, concluiu.

Protesto na Câmara

O movimento é o mesmo que marcou presença nas galerias da Câmara Municipal de Votuporanga, na última segunda-feira (26), durante a 1ª sessão ordinária da Casa de Leis. Na oportunidade, o grupo recebeu apoio irrestrito dos vereadores Wartão (União Brasil), Cabo Renato Abdala (PRD), dentre outros. O ato transcorreu sem incidentes.

Para a próxima segunda-feira (2), durante a 2ª sessão ordinária, o grupo deve retornar ao Plenário ‘Dr. Octavio Viscardi’, onde está previsto um panelaço.

Suspensão das contas de água e apuração de possíveis irregularidades

Na manhã da última segunda-feira, o prefeito Jorge Seba (PSD) divulgou um vídeo, onde aparece em casa, ao acompanhado pelo superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), anunciando medidas administrativas.

Na oportunidade, o chefe do Executivo, que até então não havia oficializado publicamente seu afastamento por 12 dias, motivado por recomendação médica, anunciou que solicitou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis erros no faturamento das contas de água emitidas pela Saev Ambiental. Portanto, para quem ainda não efetuou o pagamento da conta em janeiro, essa cobrança será suspensa para nova análise; e aqueles que já realizaram o pagamento, na hipótese de confirmação de erros no cálculo, será feito ressarcimento através de desconto na próxima fatura.

De acordo com Jorge Seba, o processo será conduzido pela Procuradoria Geral do Município: “A sindicância é um procedimento administrativo preliminar, de caráter investigativo, que tem como objetivo apurar fatos, verificar a existência de eventuais irregularidades e identificar responsabilidades. A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental reforçam o compromisso com a transparência e o respeito ao cidadão, garantindo que todas as informações sejam devidamente apuradas”, afirmou o prefeito em comunicado à imprensa.