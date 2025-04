Votuporanguenses podem se inscrever em programa gratuito de pré-aceleração de startups do Sebrae-SP

Start Digital está com inscrições abertas até 6 de abril e oferece cinco meses de apoio intensivo.

As startups em busca de validação do seu MVP (sigla para Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável) e registro das primeiras vendas podem se inscrever no Start Digital, programa de pré-aceleração do Sebrae-SP com 250 vagas gratuitas abertas para o Estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até domingo, 6 de abril, no link.

O programa é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas. Considerado o maior programa gratuito de pré-aceleração para startups do Estado de São Paulo, o Start Digital oferece cinco meses de apoio intensivo para que os empreendedores validem seus produtos, estruturem processos básicos de gestão, realizem as primeiras vendas e identifiquem fontes adequadas para captação de recursos.

Durante toda a jornada, os participantes receberão acompanhamento individual e online realizado por um profissional especializado em aceleração, além de acesso a uma rede com mais de 200 mentores experientes em diferentes áreas estratégicas, como tecnologia, governança, gestão, marketing, vendas e capital.

De acordo com Helmo Euripedes, gestor do programa, o Start Digital já impactou mais de 3 mil startups em cerca de 300 municípios paulistas nos últimos quatro anos, consolidando-se como uma referência no apoio ao empreendedorismo inovador. “É fundamental termos um programa gratuito e acessível que consiga alcançar startups promissoras em diversas regiões do estado, não somente na capital. Isso reforça nosso compromisso em fomentar ecossistemas de inovação de forma abrangente e democrática”, destaca.

O Start Digital conta ainda com uma agenda diversificada de meetups regionais presenciais e encontros virtuais estaduais, promovendo o networking e troca de experiências entre os participantes. As startups terão oportunidades gratuitas de participação em importantes feiras e eventos setoriais de inovação. Ao final do programa, será realizado o tradicional Bootcamp presencial em São Paulo, reunindo startups participantes, mentores e investidores privados.

As startups inscritas serão submetidas a um processo seletivo realizado por meio de bancas online, agendadas entre os dias 8 e 25 de abril. As selecionadas serão divulgadas no dia 2 de maio.

Sobre o Sebrae for Startups

Criado em 2021, o Sebrae for Startups é uma iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas em diferentes níveis de maturidade e que possuem receitas anuais de até R$ 4,8 milhões. A iniciativa foi reconhecida em 2022 e 2023 como Melhor Aceleradora pelo Startup Awards e, em 2023, recebeu também o reconhecimento como Melhor Instituição de Fomento. Até o momento, já impactou positivamente mais de 3 mil startups em mais de 300 municípios de São Paulo.

Para mais informações, acesse: sebraeforstartups.sebraesp. com.br.