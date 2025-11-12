Votuporanguense Fernando Picerne recebe medalha internacional da FIA por destaque no GP São Paulo de Fórmula 1

Após 16 anos de atuação no automobilismo, chefe de posto de pista é reconhecido entre os melhores profissionais do Grande Prêmio do Brasil, levando o nome de Votuporanga a um novo patamar no cenário internacional

@caroline_leidiane

O trabalho e a dedicação do votuporanguense Fernando Picerne no automobilismo foram reconhecidos com uma das mais importantes homenagens concedidas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Após participar pela 16ª vez do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado em Interlagos, Picerne recebeu a Medalha de Honra ao Mérito da FIA, que leva o nome de Best Marshall, distinção entregue a poucos profissionais.

A homenagem é concedida aos que se destacam nas operações de pista durante o GP Brasil de Fórmula 1, reconhecimento de nível mundial concedido pela FIA. O evento reúne cerca de 500 pessoas envolvidas diretamente na organização e segurança da corrida. Neste ano, Fernando Picerne, foi um dos premiados, trazendo para Votuporanga a honra de um reconhecimento internacional.

“É um orgulho imenso representar Votuporanga e trazer esse prêmio internacional para a nossa cidade. Poucos no Brasil têm essa medalha — posso garantir que são cerca de nove ou dez pessoas ao longo desses anos —, então é uma felicidade muito grande ver esse reconhecimento chegar depois de tanto trabalho”, comemora.

Com uma trajetória marcada pela paixão e pela disciplina, Picerne atua como chefe de posto de pista, função essencial para a segurança dos pilotos e do público. Ele também integra as equipes de resgate da Stock Car, Porsche Cup e Turismo Nacional, acumulando experiência nas mais diversas competições.

O reconhecimento reforça o papel do votuporanguense dentro do automobilismo e o impacto de sua atuação voluntária sob os rígidos protocolos da FIA.

“É um trabalho que exige preparo técnico, comprometimento e muita responsabilidade. Estar há tantos anos nesse ambiente e agora receber esse tipo de homenagem é algo que me deixa profundamente grato”, afirma.

A medalha não representa apenas uma conquista pessoal, mas também a força do interior paulista na engrenagem de um dos maiores eventos automobilísticos do mundo.