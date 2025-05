Votuporanga ultrapassa 4,5 mil casos de dengue em 2025 

Município registra quatro mortes confirmadas neste ano. Segundo a Secretaria da Saúde, 547 casos são investigados.

Após um 2024 com grande incidência de casos, cerca de 11,5 mil, e 14 mortes por dengue, Votuporanga/SP já registra 4.587 em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde desta segunda-feira (16.mai).

Segundo os mesmos números, outros 547 casos são investigados. Desde o início do ano também foram registrados 120 casos do sorotipo DENV3, 20 de DENV2 e 1 de DENV1, além de 13 de Chikungunya – outros 5 estão sob investigação. Município ainda contabilizou quatro mortes.

Diante do quadro epidêmico, um ambulatório especializado no atendimento de pacientes com dengue foi aberto, em um prédio anexo ao câmpus Centro da Unifev, na Rua Paraná, 3577. O atendimento ocorre das 7h até meia-noite, inclusive domingos e feriados.

Atualmente, em decorrência do aumento vertiginoso de casos de gripe, o dengário passou a atender também esse tipo de enfermidade, visando desafogar as filas de espera na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Mini-Hospital do Pozzobon.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.