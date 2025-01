Votuporanga terá temperaturas mais amenas e chuva na próxima semana 

Segundo o Climatempo, cerca de 140 mm de chuva é aguardado para o período; temperaturas devem oscilar entre 22ºC e 31ºC.

O tradicional calor do noroeste paulista deve dar uma relativa trégua na próxima semana em Votuporanga/SP. Segundo o Climatempo, cerca de 140 mm de chuva é aguardado para o período no município e temperaturas devem oscilar entre 22ºC e 31ºC, ou seja, ainda assim, um panorama típico de verão, com calor intenso e pancadas de chuva isoladas.

O verão 2024/2025 teve início às 6h20 do sábado, 21 de dezembro de 2024, e segue até às 9h01 da quinta-feira, 20 de março de 2025. A estação caracterizada pelo aumento das temperaturas e volume de chuvas em grande parte do Brasil, tem ainda os dias mais longos, uma vez que ocorre maior incidência solar no hemisfério.

O verão é uma das quatro estações do ano, ele acontece depois da primavera e antecede o outono.

Previsão do tempo para Votuporanga, segundo o Climatempo:

Sexta-feira (24): entre 23ºC e 36ºC. A previsão do tempo é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva em até 4,1 mm.

Sábado (25): entre 23ºC e 33ºC. Sol com muitas nuvens passando a nublado, com possibilidade de garoa e chuva em até 13,4 mm.

Domingo (26): entre 23ºC e 32ºC. Sol com muitas nuvens de manhã passando a nublado, com possibilidade de garoa, à noite, e chuva em até 9,3 mm.

Segunda-feira (27): entre 22ºC e 28ºC. A previsão é de sol e muitas nuvens de manhã, com chuva. À tarde, céu nublado com possibilidade de garoa. À noite, tempo chuvoso em até 15,4 mm.

Terça-feira (28): entre 22ºC e 31ºC. Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. Chove à noite em até 16,6 mm.

Quarta-feira (29): entre 22ºC e 28ºC. Nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite, e chuva à noite em até 15,8 mm.

Quinta-feira (30): entre 22ºC e 27ºC. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 29,4 mm.

Sexta-feira (31): entre 22ºC e 26ºC. Sol com muitas nuvens à nublado com chuva em até 28 mm.

Sábado (1º): entre 22ºC e 26ºC. Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece. Pancadas de chuva à tarde e à noite em até 17,4 mm.

Domingo (2): entre 22ºC e 26ºC. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 6,1 mm.

Segunda-feira (3): entre 22ºC e 26ºC. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 20,5 mm.

