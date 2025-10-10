Votuporanga tem 278 crianças na fila de espera por creche  

Segundo apurado pelo Diário, durante o ano de 2025, 45 vagas foram concedidas por decisão judicial. Vereadores falam em “depósito de crianças”.

Jorge Honorio

Um levantamento realizado com exclusividade pelo Diário de Votuporanga, nesta quinta-feira (9.out), junto a Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga/SP, aponta que 278 crianças aguardam na fila de espera para creche no município.

A falta de vagas em creches de Votuporanga têm sido assunto recorrente na Câmara Municipal e nas redes sociais, inclusive com relatos fortes de vereadores, como Wartão (União Brasil), Débora Romani (PL), Cabo Renato Abdala (PRD), Osmair Ferrari (PL), dentre outros.

Recentemente, a vereadora Débora Romani (PL), questionou a qualidade do atendimento prestado no município: “Depósito de crianças é o que eu estou vendo aqui no CEMEI Mercedes [CEMEI “Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima” – no bairro São João], gente, é um absurdo.”

A vereadora crítica a necessidade dos pais e responsáveis de terem que entrar na Justiça para conseguir uma vaga nas unidades de ensino: “Você está depositando seu filho. Porque está faltando professores, faltando técnicos, faltando espaço físico e que jeito fica seu filho? Eu cheguei aqui agora e encontrei uma porção de crianças chorando e os professores não dão conta. É assim que você quer seu filho na escola?”, questiona a vereadora.

“Eu vi uma classe pequena para 45 crianças com 3 educadores somente. Eu vi sala de contraturno com 60 crianças, não cabem os colchões no chão. Nós temos que conseguir local para que tenha creche. Nós temos que criar oportunidades, condições de creche. Mas não adianta vir e entrar com um processo para que possa o seu filho vir para uma creche e depositar o seu filho aqui”, prossegue Débora Romani.

“Outra coisa, vi os banheiros. As cubas estão descascando. Perigo de cortar, machucar as crianças. É cuba que não está dando vazão de água. Falta, no fim, falta higiene, porque debaixo daquele descascado ficam restos de fezes das crianças. Gente, precisa arrumar aquilo, é chuveiro que está esquentando a água demais, não tem como regular, infiltração, eu não colocaria mais uma criança, um filho meu, a mais nessa creche. Eu vejo professores se desdobrando, dando todo carinho, toda atenção, mas é impossível, gente, dar conta de tantas crianças”, concluiu.

O relato da parlamentar vai ao encontro da fala do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), no início do ano, quando afirmou na tribuna da Câmara, que as “crianças eram amontoadas como caixas de sapatos”.

Nova creche inaugurada

Recentemente, após duras críticas na Câmara, a gestão Jorge Seba (PSD)/Luiz Torrinha (PL) decidiu inaugurar de forma discreta o CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’, no bairro Carobeiras. O prédio, com investimento aproximado de R$ 4.124.994,73, de recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do Fundo para Desenvolvimento da Educação (FDE), estava pronto e fechado, supostamente, aguardando apenas à aquisição de mobiliários para melhor receber alunos e servidores.

A nova unidade tem capacidade para atender 188 crianças com idade entre 0 e 5 anos, entretanto, segundo o apurado, neste primeiro momento, optou-se por uma carga reduzida, atendendo apenas crianças de 0 a 2 anos do Berçário 1 e 2 e Maternal 1. A expectativa é de que, a partir do início do ano letivo de 2026, a nova unidade passe a operar em sua capacidade total.

Decisões judiciais

Os dados apurados pelo Diário de Votuporanga apontam que pais e responsáveis, insatisfeitos com a falta de vagas em creches, têm recorrido à Justiça para garantir o direito ao atendimento. Em 2025, do começo do ano até agora, 45 vagas foram concedidas por decisão judicial. O número, apesar de expressivo, é menor que as 66 vagas concedidas por determinação judicial durante todo o ano passado.