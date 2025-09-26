Votuporanga sedia torneio de natação com mais de 60 atletas em busca de classificação 

Evento no Complexo Esportivo Saverio Maranho será realizado neste sábado (27) e reunirá equipes de diversas cidades da região.

Votuporanga será palco de mais um grande evento esportivo neste sábado (27.set), com a seletiva regional Troféu Kim Mollo da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), que será realizado no Complexo Esportivo Saverio Maranho, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3374, no 1º Distrito Industrial. O aquecimento tem início às 7h e as disputas começam a partir das 8h30. A entrada é gratuita.

A competição reunirá equipes de várias cidades da região, como Andradina, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e Catanduva. Ao todo, os atletas disputarão mais de 100 provas.

Votuporanga estará representada com 65 atletas do Centro de Formação em Natação da Secretaria Municipal de Esportes, que entram na disputa por vagas na tradicional competição Kim Mollo, uma das mais importantes do calendário aquático paulista.

O secretário de Esportes, Marcello Stringari, destacou a relevância da competição: “Eventos como este mostram a força do esporte votuporanguense e a dedicação dos nossos atletas, que se preparam com disciplina e muito esforço. É um orgulho ver nossa cidade recebendo equipes de várias regiões e incentivando ainda mais a prática esportiva.”

O Centro de Formação em Natação de Votuporanga é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A equipe técnica é liderada pelo coordenador professor Luiz Augusto Garcia (Xaninho).