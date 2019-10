Meidão anuncia área de lazer com local de pesca esportiva

ÁREA DE LAZER – Vereador Meidão anuncia R$758 mil para obra rua Paschoalino Pedrazoli.

Local, segundo o vereador, poderá ter um espaço para pesca esportiva, além de outros atrativos, que ele prometeu contar em breve.

Em discurso na sessão ordinária desta segunda-feira (30/9), Mehde Meidão Slaiman Kanso citou a ação do deputado estadual Carlão Pignatari e do ex-vereador Osvaldo Carvalho para liberação do recurso junto ao governador João Dória de R$758 mil para a construção de parte de uma área de lazer na Rua Paschoalino Pedrazolli. A parte restante da obra terá uma contra partida, investimento do município. Segundo o vereador, a área de lazer terá atrativos para a população, incluindo espaço para a pesca. Meidão prometeu que em breve volta a falar sobre as novidades que serão implantadas no local.