Saev inicia obra de emergência para conter vazamento de esgoto no Córrego Boa Vista 

Autarquia conduz licitação para implantação de nova travessia do emissário. Uma obra para conserto convencional é considerada complexa, já que o emissário passa por baixo da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e sua interdição total, sem a possibilidade de desvio direto, causaria um caos logístico na região.

O novo superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, acompanhou na manhã desta quinta-feira (5.mar) o início dos trabalhos que irão solucionar o vazamento identificado no emissário de esgoto localizado nas proximidades do Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). A intervenção foi definida como uma das prioridades da nova gestão da Autarquia.

A ação consiste na implantação de um sistema de bombeamento de esgoto no local. A medida, de caráter urgente, tem como objetivo direcionar adequadamente o esgoto até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Votuporanga, garantindo que os efluentes sejam encaminhados para tratamento de forma correta.

Para viabilizar a operação emergencial, a Saev Ambiental está instalando dois tanques de polietileno com capacidade de 20 mil litros cada. Esses reservatórios funcionam como estruturas de contenção, permitindo que o esgoto seja acumulado momentaneamente e, em seguida, bombeado para continuar seu percurso no sistema de coleta e tratamento.

A obra também inclui a preparação da área onde o sistema será instalado, com execução de base para acomodação dos equipamentos, instalação das motobombas e cercamento do espaço para garantir segurança operacional.

O sistema contará ainda com um conjunto motobomba que tem capacidade para bombear até 800 metros cúbicos de esgoto por hora, com potência de 60 cavalos, garantindo vazão suficiente para manter o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região. Por meio de mangotes (tubulações flexíveis de grande diâmetro), o esgoto será transportado até um poço de visita localizado após a rodovia, de onde seguirá até a estação de tratamento.

A solução permitirá manter a operação do sistema de esgotamento sanitário enquanto são conduzidas as etapas necessárias para a execução da obra da nova travessia do emissário, cujo processo licitatório já está em andamento. A intervenção oferecerá maior segurança operacional ao sistema, além de aumentar a capacidade da rede, de olho na futura expansão da cidade e a implantação de novos bairros naquela região.

Segundo o superintendente da Saev, Osvaldo Carvalho, tanto a implantação do sistema de bombeamento quanto a obra de construção da nova travessia do emissário exigiram planejamento técnico detalhado em razão das características do terreno e das condições operacionais do trecho, já que o emissário passa por baixo da rodovia mais movimentada da região. Uma obra convencional implicaria na interdição total da Rodovia Euclides da Cunha, sem possibilidade de desvio direto, o que causaria um caos logístico na região.

“Realmente é um projeto muito complexo, principalmente em razão do tráfego intenso da rodovia. Hoje estamos dando uma solução para o problema com o objetivo de garantir que o esgoto continue sendo encaminhado corretamente para tratamento enquanto avançamos com a licitação da nova travessia do emissário. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que o serviço seja executado com agilidade, segurança e dentro dos critérios técnicos necessários”, afirmou o superintendente Osvaldo Carvalho.