Conecta Mulher oferece manhã especial com saúde, beleza e orientação nesta sexta-feira

Evento será realizado na Concha Acústica, das 9h às 12h, levando serviços gratuitos e cuidado às mulheres de Votuporanga.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga promove, nesta sexta-feira (6.mar), das 9h às 12h, na Concha Acústica, a quinta edição do Conecta Mulher. A iniciativa reúne uma ampla rede de serviços gratuitos voltados ao cuidado, à saúde, ao bem-estar e ao fortalecimento da autonomia feminina.

A programação envolve diversas Secretarias municipais e instituições parceiras, oferecendo atendimentos, orientações e atividades especiais gratuitas para as mulheres de Votuporanga.

Na área da saúde, a Carreta Mulheres de Peito estará no local realizando exames gratuitos de mamografia. O “Consultório na Rua” também participará da ação com a coleta do exame preventivo Papanicolau. A Unifev oferecerá testes de glicemia, aferição de pressão arterial e demais orientações.

A Secretaria de Esportes e Lazer promoverá momentos de alongamento e aula de zumba, incentivando a prática de atividade física como aliada da saúde e da qualidade de vida.

A Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social marcará presença com a equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), levando informações, orientações e apoio às mulheres, especialmente em situações de vulnerabilidade social.

O Senac Votuporanga participará na área de estética, além da divulgação de cursos, incentivo à qualificação profissional e outros atendimentos. Já a Natura e Avon realizarão demonstrações de maquiagem, proporcionando momentos de autoestima e cuidado pessoal.

O Sebrae estará presente com orientações sobre empreendedorismo, oferecendo suporte e informações para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seus próprios negócios.

A equipe do Sansaúde também integrará a programação com informações ao público.

A Escola de Artes fará uma apresentação especial de violino, trazendo sensibilidade e cultura ao evento.

Além disso, a ação contará com a participação da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), da Santa Casa, da Neoenergia Elektro, da Câmara Municipal, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e da Comunidade Negra, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e da Saev Ambiental, que realizará a distribuição de mudas de árvores.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, explica que o evento tem como objetivo promover acesso à informação, serviços essenciais e oportunidades em um ambiente acolhedor, preparado para receber as mulheres de Votuporanga: “Conseguimos reunir inúmeros serviços da Prefeitura e de todos os nossos parceiros. É uma ação especialmente preparada para que as mulheres se sintam acolhidas e saibam que estamos de portas abertas para atendê-las nas mais diversas áreas da administração”, finaliza.