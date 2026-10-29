Convocação da Seleção: veja lista de Ancelotti para amistosos contra Japão e Singapura 

Brasil entra em campo nos dias 14 e 17 de novembro em amistosos que serão disputados pela manhã no horário de Brasília.

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, 26 jogadores para dois amistosos da seleção brasileira em Singapura, em novembro. O Brasil vai enfrentar o Japão, dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois jogará contra Singapura, dia 17, às 7h (de Brasília).

Veja os convocados para duelos com Japão e Singapura

GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)

DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

Dando continuidade ao processo de renovação da Seleção, cinco jogadores foram convocados pela primeira vez para a seleção principal: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Allan, do Manchester City; Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

“Cada um tem as suas qualidades. Jonathan Jesus me parece um zagueiro muito forte, muito rápido, agressivo, inteligente. Marlon Gomes tem muito dinamismo, cada um tem suas características, para nós é muito importante conhecer cada um melhor”, observou Ancelotti na entrevista coletiva após a convocação.

Por decisão da CBF, Ancelotti não convocou jogadores de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título do Campeonato Brasileiro. Não houve restrições em relação aos outros times que disputam a competição, mas o treinador se limitou a um jogador por clube. Seis atletas que atuam no país foram chamados: Pedro Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians), Danilo (Botafogo) e Gabriel Bontempo (Santos).

“Por se tratar de um período de final do Campeonato Brasileiro, que também é um produto da CBF, a gente debateu muito sobre como equilibrar a convocação sem prejuízo aos clubes envolvidos. Tivemos como critério convocar até um atleta de cada clube brasileiro, com exceção dos dois postulantes ao título. Todos os clubes com jogadores convocados foram contactados e não fizeram objeção”, explicou o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.

Ancelotti espera ter todo o grupo de convocados à disposição para os treinos entre os dias 10 e 11 de novembro, iniciando a preparação para o primeiro amistoso, contra o Japão.

Na última Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro, o Brasil enfrentou duas vezes a Austrália, com empate por 1 a 1 e vitória por 4 a 2, e depois goleou a Índia por 4 a 0. Esta é a oitava convocação de Ancelotti na seleção brasileira, a segunda após a Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

Estes são os dois últimos jogos do Brasil em 2026, ano em que acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Noruega.