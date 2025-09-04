Votuporanga recebe 10º Simpósio de Educação Física Escolar com foco em acessibilidade e inclusão

Inscrições gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de setembro no site da Educação Paralímpica; evento será dia 23 de setembro no IFSP de Votuporanga.

A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio do Programa de Educação Paralímpica, promoverá no dia 23 de setembro, o 10º Simpósio de Educação Física Escolar, que neste ano traz o tema “Movimento que inclui: Estratégias e Práticas para uma Educação Física Acessível”. O evento será realizado no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga – das 7h30 às 18h, e contará com palestras de especialistas renomados.

A organização do simpósio conta ainda com o apoio de instituições parceiras, como o Instituto Federal, o ADE do Noroeste Paulista e o Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (Cinorp).

A programação contará com palestras de especialistas sobre o tema, entre eles, David Farias Costa, coordenador do Programa Projetos do CPB e do Programa Educação Paralímpica; André Schiliemann, que abordará Educação Física e Esporte para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e Walas Carvalho Viana, que apresentará teoria e prática da Bocha Paralímpica.

O simpósio é voltado a profissionais de Educação Física e Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de Votuporanga, além de professores da rede estadual, instituições filantrópicas, particulares e dos municípios que integram o Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) do Noroeste Paulista e do Cinorp.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de setembro no site da Educação Paralímpica: https://www.educacaoparalimpica.org.br

Para garantir a participação, é necessário concluir o curso online e gratuito “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”, com carga de 46 horas, também disponível na plataforma.

Mais informações estão disponíveis na Secretaria da Educação de Votuporanga, pelo telefone (17) 3405-9750 (ramais 9772 ou 9773), com Juliana Vieira ou Tatiane Melo. Detalhes adicionais também podem ser consultados no site: https://www.educafisicavotu.com.br/