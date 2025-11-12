Cartório Eleitoral de Votuporanga pode mudar de endereço 

A Prefeitura de Votuporanga prevê alugar prédio na Praça Fernando Costa para alocar a unidade, contudo, não comentou a razão da mudança ou emprego do atual prédio.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP autorizou a contratação direta através de um processo de inexigibilidade de licitação à locação do imóvel localizado na Praça Fernando Costa, nº 3355, no bairro Patrimônio Velho, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral. A autorização consta no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga.

O termo de autorização assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) prevê o contrato no valor de R$ 88.322,40.

Uma possível mudança retiraria o Cartório Eleitoral do prédio localizado na Rua São Paulo, nº 3431, endereço histórico com vasta lista de serviços públicos acolhidos ao longo da história de Votuporanga, como por exemplo, Fórum, Câmara Municipal, dentre outros.

Nos bastidores, segundo apurado pelo Diário, uma mudança que ainda não está acertada, pode ser vista com bons olhos pelos servidores do Cartório Eleitoral, uma vez que o prédio se tornou pequeno para o atendimento ao público, além da baixa qualidade de conservação predial.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga não se manifestou sobre o assunto.