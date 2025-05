Votuporanga participa do JOMI com mais de 50 atletas 

Jogos da Melhor Idade estão ocorrendo em Araçatuba até o dia 18 de maio; objetivo é promover saúde e lazer aos idosos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, participa do JOMI (Jogos da Melhor Idade) 2025, que está sendo realizado em Araçatuba. O evento, que teve início nesta segunda-feira (12.mai), segue até o dia 18 e reúne atletas de diversas cidades do estado com o objetivo de promover a saúde, o lazer e a integração para pessoas da melhor idade.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, explicou que a delegação de Votuporanga é formada no total por 56 pessoas. Estão participando da competição, 52 atletas nas modalidades de atletismo, bocha, buraco, malha, natação, tênis de mesa e vôlei adaptado.

“É um orgulho ver Votuporanga tão bem representada no JOMI, com uma delegação que demonstra talento e determinação. Nossa cidade mostra que a melhor idade é sinônimo de vitalidade, superação e espírito esportivo”, destacou Stringari.

Em 2023, a delegação de Votuporanga ficou em 8º lugar na classificação geral do JOMI. No total, os votuporanguenses conquistaram nove medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e cinco de bronze, que somaram 46 pontos no quadro final.

O JOMI é um evento desportivo realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo.