Exposição “Tintas Naturais: Um Caminho para o ensino da arte nas escolas” une arte, natureza e educação em Votuporanga

O projeto atendeu mais de 300 crianças da rede pública de ensino de Votuporanga com oficinas de pintura e pigmentos naturais

A Secretaria de Educação de Votuporanga recebe, a partir do dia 27 de maio de 2025, a exposição que é resultado de um projeto de arte-educação que atendeu mais de 300 alunos da rede municipal de ensino. Com entrada gratuita, a mostra reúne obras da artista plástica Chris Jordão e pinturas dos estudantes das escolas CEM Prof. Clary Brandão Bertoncini, CEM Prof. Geyner Rodrigues e Cem Prof. Orozimbo Furtado Filho de Votuporanga. A artista Chris Jordão, idealizadora do projeto e ministrante das oficinas, ofereceu oficinas de arte utilizando pigmentos naturais, extraídos de barros e sementes de plantas brasileiras, como ferramenta de expressão criativa e de integração com disciplinas como ciências, história e geografia. As atividades aconteceram entre fevereiro e abril deste ano, com foco em ampliar o repertório estético dos estudantes, conectá-los à natureza e estimular novas formas de aprendizagem.

Ao longo das oficinas, os alunos participaram da produção de obras individuais e coletivas, culminando na criação de Paineis de Reflexão que sintetizaram suas experiências. A partir desses encontros, a artista desenvolveu uma série de obras, inspiradas na temática explorada com cada grupo escolar.

Além do caráter educativo, o projeto também reforça o compromisso com a descentralização do acesso à cultura, ao promover oficinas em regiões periféricas da cidade e ampliar o alcance dessas ações ao levar as obras produzidas pelas crianças para um espaço de destaque institucional. O projeto conta com o com apoio da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria de Turismo, com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Sobre a artista Christiane Oliveira Jordão, artista conhecida como Chris Jordão é Artista Visual autodidata,farmacêutica, doutora em Produtos Naturais e professora universitária. Natural de São José do Rio Preto (SP) e residente em Votuporanga (SP), profissionalizou-se nas artes visuais a partir de 2022, com foco na pintura acrílica e na pesquisa de pigmentos naturais. Em seu currículo, destacam-se participações em exposições nacionais e internacionais, incluindo o Salão Internacional de Arte Contemporânea no Carrousel du Louvre (Paris) e prêmios conquistados em mostras no Brasil e em Portugal.

Segundo a artista, um dos maiores aprendizados veio da própria troca com os estudantes: