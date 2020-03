Votuporanga não tem estoque de vacinas para a gripe Influenza

A MP foi editada neste domingo (22) pelo presidente Jair Bolsonaro , mas o trecho sobre os contratos foi alvo de críticas por parte de políticos, partidos e entidades. Bolsonaro, então, anunciou nesta segunda a revogação do trecho.

Mais cedo, nesta segunda-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que Bolsonaro decidiu revogar o trecho em razão da “ má interpretação ” sobre o tema.

De acordo com Bruno Bianco, a MP não deixou claro que haveria “contraprestação” por parte do empregador que suspendesse o contrato do empregado por quatro meses.