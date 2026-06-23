Votuporanga integra encontro do Sudeste sobre proteção à primeira infância 

Município participou de evento promovido pelo Governo Federal para discutir estratégias e fortalecer o atendimento a gestantes, crianças e famílias acompanhadas pelo SUAS.

Votuporanga participou do Encontro Regional Sudeste sobre o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Gestantes e Crianças (SPSBD-GC), realizado nesta segunda-feira (22.jun), em Vitória/ES. Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades), o encontro reuniu gestores e equipes técnicas dos estados da região Sudeste para discutir estratégias, desafios e boas práticas voltadas ao fortalecimento da proteção social na primeira infância.

Representaram o município a coordenação da Proteção Social Básica e a profissional de referência da área da infância da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga. A programação abordou a implementação do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Gestantes e Crianças, além do processo de reordenamento das ações da Primeira Infância no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Em Votuporanga, o serviço está em processo de implementação desde abril de 2025 e passa por uma etapa de reorganização para integração das ações voltadas à Primeira Infância. A participação no encontro permitiu o intercâmbio de experiências entre os municípios e o acesso às diretrizes mais recentes para qualificação do atendimento às famílias.

“Cuidar da primeira infância é investir no futuro da nossa cidade. Quando nossas equipes participam de momentos como esse, trazem novos conhecimentos e experiências que se transformam em um atendimento mais qualificado para gestantes, crianças e suas famílias. Esse intercâmbio fortalece o trabalho que estamos estruturando em Votuporanga e contribui para que o serviço seja cada vez mais humanizado e preparado para atender quem mais precisa”, destacou a secretária da Assistência Social, Meire Azevedo.