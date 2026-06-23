Copa do Brasil: CBF define datas para as partidas das oitavas 

A competição retorna após a paralisação no futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026. Jogos de ida e volta serão na mesma semana, do dia 1º ao dia 6 de agosto.

A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22.jun), as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Todos os jogos vão ocorrer na mesma semana: as partidas de ida serão nos dias 1º, 2 e 3 de agosto (sábado, domingo e segunda), e a volta será nos dias 4, 5 e 6 (terça, quarta e quinta).

COPA DO BRASIL | Oitavas de final

JOGOS DE IDA

Sábado, 1º/08

17h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã (TV Globo, Sportv, ge tv, Premiere e Amazon Prime)

19h30 – Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV (Amazon Prime)

21h – Santos x Remo, na Vila Belmiro (Sportv e Premiere)

Domingo, 02/08

16h – Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque (TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime)

18h – Mirassol x Grêmio, no Maião (Amazon Prime)

18h30 – Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá (Sportv e Premiere)

19h30 – Inter x Corinthians, no Beira-Rio (Amazon Prime)

Segunda, 03/08

21h – Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada (Sportv, Premiere e ge tv)

JOGOS DE VOLTA

Terça, 04/8

19h30 – Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi (Amazon Prime)

21h30 – Remo x Santos, no Mangueirão (Sportv e Premiere)

Quarta, 05/8

19h – Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão (Sportv e Premiere)

19h30 – Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio (Amazon Prime)

21h30 – Fluminense x Vasco, no Maracanã (TV Globo, Sportv, ge tv, Premiere e Amazon Prime)

21h30 – Fortaleza x Palmeiras, no Castelão (TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime)

Quinta, 06/8

20h – Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena (Amazon Prime)

20h – Vitória x Athlético-PR, no Barradão (Sportv, Premiere e ge tv)

Quem passar desta fase ainda não saberá o seu adversário. Os confrontos das quartas de final serão definidos por um último sorteio, que vai formar o chaveamento até a decisão. Este ano, a final da Copa do Brasil será em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local a definir.

COPA DO BRASIL | Próximas fases:

Quartas de final: 26/08 e 03/09

Semifinal: 01/11 e 08/11

Final: 06/12 (jogo único em local a ser definido)

Premiação

Quinta fase: R$ 2 milhões

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

*Com informações do ge