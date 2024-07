Julho Vermelho: Mês da conscientização para doação de sangue 

Santa Casa de Votuporanga pede por doações de sangue.

A doação de sangue é um ato solidário que pode fazer a diferença na vida de quem precisa. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 1,4% da população é doadora regular de sangue, o que corresponde a cerca de 3,16 milhões de doações anuais.

Para a responsável pela Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga, Natasha Cardoso, “a doação de sangue é um ato de amor ao próximo! Não se tem substituto para a função da principal célula que compõe o sangue humano, a hemácia. Então, em determinadas situações em que o paciente encontra-se debilitado, a reposição rápida de sangue é extremamente dependente desse ato”, explica a biomédica, que faz um apelo: “Em algumas épocas do ano a gente enfrenta queda no estoque, e julho é um desses momentos”.

Em Votuporanga, todas as doações de sangue são realizadas na Unidade de Coleta de Sangue. É a equipe do Hemocentro de Fernandópolis que realiza toda a produção dos Hemocomponentes. Após liberados para uso, são transportados para a Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga. “A Agência Transfusional presta assistência hemoterápica, é onde os hemocomponentes ficam armazenados e onde realizam-se os exames pré-transfusionais do receptor, que são obrigatórios antes de toda transfusão acontecer”, conta Natasha.

A Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga atende também hospitais da cidade de Riolândia e Cardoso, além do Hospital Unimed de Votuporanga.

As transfusões sanguíneas contribuem no tratamento de diversas doenças, como é o caso de pacientes oncológicos e hematológicos. A Santa Casa também realiza cirurgias de médio e grande porte, em que normalmente transfusões são necessárias.

“A doação é rápida, existe o pequeno desconforto da agulha, mas não dói muito. Eu sempre digo que a satisfação em poder ajudar o próximo supera tudo. É bem tranquilo, o sangue não faz falta depois, inclusive existem critérios de triagem para que um candidato esteja apto à doação, é muito seguro”, finaliza a biomédica.

As doações de sangue em Votuporanga acontecem duas vezes na semana, nas terças-feiras das 15h às 18h, às quintas-feiras 8h às 11h, e todo primeiro sábado do mês no período da manhã. Para doar, basta comparecer na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga na Avenida da Saudade, 2603.

Conheça abaixo os requisitos para doar:

No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue.

Para quem tem entre 16 e 18 anos é necessário ter consentimento dos responsáveis.

Candidatos à doação com idades entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60.

É preciso pesar no mínimo 50kg e estar em bom estado de saúde.

O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nem fumado nas 12 horas anteriores à doação.

O candidato à doação não pode estar em jejum.

A frequência máxima admitida é de quatro doações anuais para o homem e de três doações anuais para a mulher.

O intervalo mínimo entre doações deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

A doação de sangue deve ser 100% voluntária, altruísta e não remunerada (direta ou indiretamente), independentemente do parentesco.

Intervalos para doação:

Homens: 60 dias (até 4 doações por ano)

Mulheres: 90 dias (até 3 doações por ano)

Cuidados pós-doação:

Evitar esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas;

Aumentar a ingestão de líquidos;

Não fumar por cerca de 2 horas;

Evitar bebidas alcóolicas por 12 horas;

Manter o curativo no local da punção por pelo menos de quatro horas;

Não dirigir veículos de grande porte, trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou mergulho.

Quem não pode doar?