Votuporanga figura entre as 20 cidades mais bem avaliadas no progresso social

Especialista do Sebrae-SP comenta o fato do município do Noroeste Paulista alcançar a nota 69,14 no IPS Brasil 2025; resultado reflete avanços em políticas locais de desenvolvimento.

Votuporanga figura entre os 20 municípios brasileiros mais bem avaliados no Índice de Progresso Social (IPS) 2025. O levantamento, divulgado nesta semana, aponta que os números atribuem à cidade do Noroeste Paulista nota 69,14, colocando-a no grupo de melhor desempenho nacional ao lado de grandes centros como Jundiaí, Araraquara, Curitiba e Ribeirão Preto. Para o Sebrae-SP, o relatório surge para complementar as medidas de desenvolvimento econômico.

Com essa nota, Votuporanga figura no 18º lugar no Brasil e 13º no Estado de São Paulo. O IPS é elaborado a partir de 57 indicadores sociais e ambientais que vão além da dimensão econômica e avaliam o quanto os municípios conseguem garantir qualidade de vida à população. Entre os fatores analisados estão saúde, moradia, saneamento, segurança, acesso à educação, inclusão social e direitos individuais.

Já no recorte dos municípios médios (entre 100 mil e 500 mil habitantes), Votuporanga também aparece com um dos melhores desempenhos, com população estimada em pouco mais de 100,5 mil habitantes.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti, um relatório como esse surge para complementar as medidas de desenvolvimento econômico: “Esse panorama surge para apoiar municípios, gestores e entidades a analisar a situação atual das cidades, compararem com outras e pensarem em estratégias para o planejamento de ações e de novas políticas públicas. O Sebrae-SP atua nesse pilar, como uma agente de desenvolvimento local, e é aliado dessas frentes, onde trabalhamos desde inclusão produtiva até educação empreendedora, para que o crescimento do nosso Noroeste Paulista seja cada vez mais sustentável”, disse Jorge.

Para Jorge, o crescimento econômico só se traduz em progresso social quando acompanhado de investimento em pessoas: “Votuporanga demonstra que é possível alinhar inovação, competitividade e inclusão. Nosso trabalho, em parceria com lideranças locais, tem sido justamente garantir que o desenvolvimento chegue às empresas, às famílias e comunidades”, completou.

O IPS Brasil

O IPS é um índice desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative (SPI), a qual coordena a publicação anual do IPS para 170 países desde 2014. No Brasil, a pesquisa foi coordenada pelo Imazon, Amazônia 2030, Fundación Avina, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento e Centro de Empreendedorismo da Amazônia, e contou com parceiros e apoiadores nacionais e internacionais.