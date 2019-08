Votuporanga e outras cidades do interior vão receber 69 novas viaturas

O vice-governador Rodrigo Garcia vai entregar 69 novas viaturas da Polícia Militar nesta sexta-feira, 02, que beneficiará 26 municípios da região, informou o deputado estadual Carlão Pignatari.

“O governo João Doria está modernizando, equipando e melhorando a estrutura de serviço dos policiais”, declarou o parlamentar.

As novas viaturas atendem os padrões internacionais de identidade – com menos elementos gráficos na identificação, permitiu economia de recursos, não sendo necessário pintura personalizada, além de permite substituir a frota que hoje está em circulação por modernos carros de polícia.

Os municípios comtemplados foram determinados pelo Comando de Policiamento do Interior – 5, e nessa fase receberão as viaturas: Fernandópolis, Indiaporã, Dirce Reis, Aspásia, Votuporanga, Macaubal, Marinópolis, Pontes Gestal, Álvares Florence, Cosmorama, São Jose Do Rio Preto, Catanduva, Novais, Catiguá, Pindorama, Irapuã, Mirassol, Nipoã, Jaci, Uchoa, Zacarias, Ubarana.

Carlão Pignatari explica que o governo do Estado pretende trocar toda a frota de veículos da polícia de forma gradual e seguir investindo na melhoria da segurança pública da região e de todo o estado.

A entrega das novas unidades acontecerá hoje às 16h30 na sede da CPI-5 (Av. dos Estudantes, 1980 – Boa Vista São José do Rio Preto – SP).