Votuporanga conquista melhor classificação de sua história nos Jogos Abertos do Interior 

Município terminou a competição em 12º lugar, com 68,5 pontos; cidade também celebrou o privilégio de sediar o evento pela primeira vez.

Votuporanga conquistou a melhor classificação de sua história nos Jogos Abertos do Interior. A delegação terminou a 88ª edição da competição, realizada de 8 a 18 de outubro, na 12ª colocação geral, com 68,5 pontos. Ao todo, o município participou com 379 atletas em 27 modalidades oficiais e duas extras.

A delegação conquistou seis medalhas nas modalidades oficiais, sendo duas de ouro, uma de prata e três de bronze. Entre os destaques estão o ouro por equipes no kata do karatê e os resultados do ciclismo: prata por equipe, ouro de Vinicius de Almeida Aranha na prova de resistência e bronze de Fabiano Franciscato, conhecido como Rato, na Velocidade Olímpica. A bocha e o biribol também garantiram medalhas de bronze para o município.

Nas modalidades extras, cujos resultados não foram contabilizados na classificação geral, Votuporanga conquistou mais três medalhas de ouro no Beach Tennis, nas disputas masculina, feminina e mista.

Além das medalhas, os resultados das modalidades que terminaram entre as oito primeiras colocadas contribuíram para a pontuação geral do município. Confira os destaques:

Badminton masculino: 8º lugar;

Basquete masculino sub-21: 8º lugar;

Biribol: 3º lugar;

Bocha: 3º lugar;

Boxe masculino – elite: 7º lugar;

Boxe feminino – elite: 5º lugar;

Capoeira feminina: 5º lugar;

Ciclismo masculino: 2º lugar;

Ciclismo feminino: 5º lugar;

Futebol feminino: 8º lugar;

Futebol masculino sub-21: 7º lugar;

Futsal feminino: 6º lugar;

Handebol masculino: 7º lugar;

Handebol feminino sub-21: 7º lugar;

Karatê masculino: 7º lugar;

Malha: 6º lugar;

Natação masculina: 7º lugar;

Taekwondo feminino: 8º lugar;

Tênis masculino: 7º lugar;

Tênis de Mesa feminino sub-21: 7º lugar;

Xadrez feminino sub-21: 5º lugar.

O resultado consolida a melhor campanha de Votuporanga na história dos Jogos Abertos do Interior, superando a marca anterior, registrada em 2017, quando o município terminou na 23ª colocação.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca que a classificação é resultado do desempenho de toda a delegação e parabeniza atletas, técnicos e equipes pelo empenho na competição: “A campanha reforça a importância do trabalho contínuo de incentivo ao esporte e da preparação das equipes para competições de alto nível”, conclui.