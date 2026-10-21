Cabine de carreta é destruída por incêndio na Rodovia Euclides da Cunha 

Ocorrência foi registrada no trecho de Santa Salete/SP. Motorista relatou que perdeu o controle após o estouro de um pneu; fogo consumiu o cavalo mecânico, mas a carga de óleo vegetal foi preservada.

A cabine de uma carreta carregada com óleo vegetal foi destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (19.out), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Salete/SP, no sentido interior-capital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas no cavalo mecânico do veículo, que sofreu perda total. A carga transportada não foi atingida pelo fogo.

De acordo com o relato do motorista, o acidente teve início após o estouro de um dos pneus da carreta. O condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou atingindo uma defensa metálica às margens da rodovia.

Ainda segundo o motorista, a estrutura de proteção impediu que a carreta tombasse. No entanto, o atrito entre o veículo e a defensa teria provocado faíscas, dando início ao incêndio que rapidamente se espalhou pela cabine.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o combate às chamas, evitando que o fogo atingisse a carreta e a carga de óleo vegetal.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos causados ao veículo, não houve registro de feridos.

As circunstâncias do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.