Mulher é presa após esfaquear marido durante briga em Ouroeste 

Suspeita alegou desentendimentos relacionados a dinheiro e uma suposta traição; vítima foi socorrida e liberada após atendimento médico.

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio nesta segunda-feira (19.out), após esfaquear o marido em Ouroeste/SP. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital João Velloso.

De acordo com informações policiais, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para prestar apoio a uma ocorrência de um homem ferido por arma branca na Rua Nilda Aparecida da Silva Jesus. Após receber informações de testemunhas sobre a autoria do crime, os policiais iniciaram buscas e localizaram a suspeita em uma residência da cidade.

Segundo o registro da ocorrência, a mulher se entregou após negociação com os policiais. No momento da abordagem, ela apresentava vestígios de sangue nas mãos.

Ainda conforme o boletim policial, a suspeita afirmou que o ataque foi motivado por desentendimentos com o marido. Ela alegou que a vítima teria retirado dinheiro de sua conta bancária e também a traído.

Durante a vistoria realizada na residência do casal, os policiais encontraram uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros e marcas de sangue. A mulher confirmou que o objeto foi utilizado para golpear o companheiro.

No hospital, os policiais apuraram que a vítima sofreu um ferimento de cerca de quatro centímetros na região inguinal direita, próxima à virilha. Após receber sutura e medicação para controle da dor, o homem foi liberado pela equipe médica.

A suspeita foi conduzida ao Plantão Policial de Fernandópolis/SP, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia.

Após os procedimentos de polícia judiciária, a mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.