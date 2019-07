Votuporanga conquista 6º lugar no ranking de acessibilidade rural

Prêmio, no valor de R$ 62.500,00, foi entregue pelo Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, ao Prefeito João Dado.

Nos últimos meses, Votuporanga conquistou importantes lugares em índices que demonstram a boa gestão do Município. Nesta sexta-feira (26), o Prefeito João Dado esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para receber o prêmio de 6º lugar no ranking do Programa de Acessibilidade Rural Cidadania no Campo 2019, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O prêmio, no valor de R$ 62.500,00, foi entregue pelo Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira.

Programa

O objetivo principal do Programa é auxiliar as prefeituras e o Estado na ampliação de serviços públicos à população do campo. É uma ação realizada em parceria com outros órgãos estaduais e auxiliará as administrações municipais a elaborarem o mapa de rotas das propriedades rurais paulistas. Esse endereçamento será utilizado para aprimorar sistemas de segurança, saúde, transporte e outros serviços públicos voltados ao cidadão.

De acordo com o Prefeito João Dado, o prêmio foi recebido “graças ao trabalho que temos feito, que vai ao encontro do trabalho realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.”

O Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o Vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, parabenizou o trabalho realizado no Município que concedeu o prêmio entre dez cidades do Estado. “Isso nos deixa orgulhosos porque o Prefeito está fazendo essa gestão maravilhosa e sendo reconhecido”.

Ações

Dentre as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Votuporanga, através da Divisão de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está o Projeto Vida ao Marinheirinho, focado na recuperação de APPs (áreas de preservação permanente de córregos e nascentes), contemplando 32 nascentes, hoje já remuneradas pelo PSA – Pagamento por Serviços Ambientais, das quais 28 foram recuperadas, 20 mil mudas plantadas, 60 hectares de área de APPs de córregos cercadas, 10 bacias de contenção implantadas, três quilômetros de estrada vicinal conservados, além de dois programas de educação ambiental.

O município possui cadeira permanente na Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do CBH-TG – Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande e também é membro do CIDAS – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, formado por 13 municípios, com foco na gestão municipal sustentável.

Outros projetos desenvolvidos são o Ecotudo, projeto pioneiro de coleta de resíduos sólidos, entulhos de construções, podas de árvores, óleo de cozinha, móveis velhos, roupas, lixos eletrônicos, pneus, madeiras e vários outros resíduos domiciliares.

Em breve será inaugurado o packing house da Coapinsp – Cooperativa dos Apicultores, construído em área doada pela Prefeitura, que também é responsável pelo pagamento da energia elétrica consumida. No local, será construído ainda a nova sede do Banco de Alimentos.

A Secretaria ainda adotou nova sistemática de controle dos serviços da Patrulha Agrícola Municipal e implantou diversas ações de informação e incentivo à participação dos produtores nos Programas de Aquisição de Merenda Escolar. Outro projeto em curso é a restauração e revitalização do Mercado Modelo, onde funcionará a Feira do Produtor Rural.