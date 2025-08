VotuGospel 2025: evento será realizado nesta quinta-feira na Concha Acústica

Encontro reúne grandes nomes da música gospel nacional e celebra o Dia do Evangélico.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, realiza nesta quinta-feira (7.ago), a partir das 20h, mais uma edição do VotuGospel, um dos principais eventos de música cristã do noroeste paulista.

O encontro será realizado na tradicional Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado” e reunirá grandes nomes da música gospel nacional, celebrando a fé, a cultura e o turismo religioso.

O destaque desta edição é o show do grupo Vozes de Adoração, formado por artistas consagrados do cenário gospel como; Ana Nóbrega, Mari Borges, Diego Karter, Jordan Teixeira e Camilly Vitória. Com um repertório que emociona e inspira, o grupo promete uma noite inesquecível de louvor, adoração e comunhão.

A iniciativa integra as comemorações pelo Dia do Evangélico, celebrado em 9 de agosto no município, e conta com o apoio do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga.

Além do seu caráter espiritual, o VotuGospel se consolida como um importante evento do calendário cultural e turístico da cidade, impulsionando o turismo religioso e fomentando a Economia Criativa, duas das principais vocações de Votuporanga no setor de eventos.

“O VotuGospel é mais do que um espetáculo. É um momento de celebração da fé e de valorização da diversidade cultural de nossa cidade. Um evento que acolhe, emociona e movimenta nossa economia. A entrada é gratuita e toda a população está convidada a participar dessa noite especial,” destaca a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.