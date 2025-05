Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (9). Apesar do impacto, exames não constataram ferimentos graves e profissional recebeu alta médica na madrugada de sábado (10).

Um fotógrafo, que estava na arena trabalhando, foi atingido pelo touro considerado o mais valorizado do Brasil na sexta-feira (9), durante uma montaria de rodeio em Votuporanga.

A cena, impressionou o público presente e os narradores do rodeio. Na imagem é possível ver o momento em que o profissional é arremessado para cima após ser atingido pelo touro, chamado “Acesso Negado”.

Apesar do impacto, o fotógrafo se levantou logo após o choque e deixou a arena andando. Nos registros de áudio do evento, os narradores expressam surpresa com a reação do homem, que chegou a rir da situação.

Segundo a assessoria do Votu Internacional Rodeo, o profissional foi atendido por uma equipe especializada na arena e, na sequência, levado à ambulância oficial do evento para os primeiros socorros.

O profissional foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Votuporanga. No hospital, passou por exames que não constaram ferimentos graves. Ele recebeu alta médica na madrugada deste sábado (10).

“A organização do Votu International Rodeo informa, ainda, que prestou toda assistência necessária, enviando, inclusive, um membro da equipe para acompanhá-lo no hospital”, finaliza a nota da assessoria.