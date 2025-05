SAÚDE – Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis promove evento com palestras e certificado gratuito

“Dia da Luta Antimanicomial”: em defesa dos direitos das pessoas com sofrimento psíquico

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação da Rede de Atenção Psicossocial, convida toda a população para o evento “Dia da Luta Antimanicomial”, em defesa dos direitos das pessoas com sofrimento psíquico.

Data: 15 de maio (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Teatro Municipal de Fernandópolis

Entrada gratuita e com emissão de certificado aos participantes

Programação de palestras:

A História da Loucura e o Movimento Antimanicomial

Maisa Borges de Oliveira – Coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Fernandópolis

A Rede de Atenção Psicossocial na Região de Fernandópolis

Inaína Lara Fernandes – Coordenadora do CAPS-AD

Paula Buzzato – Coordenadora do CAPS II

Momento Atual e a Contrarreforma Psiquiátrica

Amanda Soares Careno – Médica Psiquiatra

Maio Laranja: Reflexões sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes

Rosylene Pelegrini – Psiquiatra da Infância e Adolescência

O Estigma como Projeção das Angústias da Sociedade

José Rubens Naime – Psiquiatra e Psicanalista

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é comemorado a 18 de maio, com o objetivo de lembrar e celebrar a luta pela desinstitucionalização da assistência em saúde mental e a garantia dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico. A data também marca o início do Movimento Antimanicomial no Brasil, que busca um tratamento humanizado e inclusivo, em vez do isolamento em manicômios.

Significado da Data:

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é uma data importante para lembrar a luta pela reforma psiquiátrica e a desinstitucionalização da assistência em saúde mental. A data busca garantir os direitos e a dignidade das pessoas em sofrimento psíquico, defendendo o direito à liberdade, ao cuidado em liberdade e à inclusão social.

Origem do Movimento:

O Movimento Antimanicomial teve início no Brasil na década de 1970, com a participação de trabalhadores da saúde mental, ativistas e acadêmicos. O Movimento Antimanicomial defende que o cuidado em saúde mental deve ser feito em liberdade, com respeito à autonomia e à diversidade das pessoas, em vez do isolamento em manicômios.

Implicações da Luta:

A luta antimanicomial teve um impacto significativo na saúde mental no Brasil, com a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que busca garantir a integralidade do cuidado em saúde mental, com atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas. O Movimento Antimanicomial também contribuiu para a desinstitucionalização de pessoas com transtornos mentais, promovendo a inclusão social e o respeito aos direitos dessas pessoas.

O que é comemorado:

O Dia da Luta Antimanicomial é uma data de celebração e de luta, com atividades e eventos em diversos locais, como espaços públicos, serviços de saúde mental e universidades. A data é um momento para lembrar a importância da luta pela reforma psiquiátrica e a necessidade de continuar avançando na garantia dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico.