Valor leva em consideração o aumento no consumo de produtos e serviços nos setores de alimentação, vestuário, hospedagem, combustíveis, entre outros. Evento ocorre de 8 a 11 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.

O Votu International Rodeo deve movimentar cerca de R$ 12 milhões, segundo estimativa divulgada nesta quarta-feira (9.abr) pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga/SP.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, o Votu International Rodeo será realizado de 8 a 11 de maio de 2025, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.

Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano são as atrações musicais confirmadas. A entrada para a pista será gratuita em todos os dias do evento, enquanto os últimos ingressos da Área Vip seguem disponíveis no site (confira mais abaixo os diferenciais do setor).

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os R$ 12 milhões estimados levam em consideração o aumento no consumo de produtos e serviços nos setores de alimentação, vestuário, hospedagem, combustíveis, entre outros.

“O Votu International Rodeo vai movimentar a economia local de forma direta e indireta, gerando emprego, renda e oportunidades. Isso é muito relevante para Votuporanga, que já se destaca pelos bons números nesse setor. Eventos desse porte projetam a nossa cidade em âmbito nacional, atraem novos investidores e recebem visitantes em uma estrutura preparada para acolher a todos durante os quatro dias de festa”, afirma o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD).

Megapalco

O Votu International Rodeo promete impressionar o público com um megapalco tecnológico, projetado exclusivamente para oferecer uma experiência visual e sonora de última geração.

Com mais de 20 metros de altura e 40 de largura, a estrutura segue o padrão dos maiores festivais de música do Brasil. Serão mais de 250 m² de painéis de LED, além de telões, luzes especiais e um sistema de som de alta performance — todos sincronizados, criando uma experiência imersiva e dinâmica durante os shows.

Na quinta-feira (08/05), as irmãs gêmeas mais famosas do sertanejo, Maiara & Maraísa, abrirão o evento. Na sexta-feira (09/05), Bruno & Marrone subirão ao palco para embalar os fãs com clássicos do gênero. No sábado (10/05), a diversão será em dose tripla, com Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ. E no domingo (11/05), Dia das Mães, Zé Neto & Cristiano encerrarão a programação.

Para quem quiser assistir às apresentações com mais conforto, a Área Vip oferece uma experiência única: vista privilegiada do palco, acesso garantido à boate, bar com garçons à disposição, bistrôs, banheiros de alvenaria de fácil acesso e área coberta. Os ingressos para o setor devem ser adquiridos exclusivamente pelo site, com opções diárias ou permanentes – ambas sem cobrança de taxa de serviço (clique aqui para conferir o mapa e efetuar a compra).

Rodeio internacional

Com R$ 215 mil em premiação — um dos maiores valores já oferecidos na história — o Votu International Rodeo também será palco de confrontos entre os melhores cowboys da atualidade e as boiadas mais desafiadoras do país.

Na disputa pelo prêmio estarão competidores da Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e Circuito Rancho Primavera (CRP), além de cowboys vindos de outros países, como Estados Unidos e México.

A competição internacional terá um formato inédito de times, com cada campeonato enviando cinco cowboys para representar sua marca em Votuporanga. A narração será conduzida por Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do Brasil.