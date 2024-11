Votu International Rodeo anuncia atrações e montarias em touros com peões dos EUA  

Evento será de 8 a 11 de maio, no Centro de Eventos Helder Galera. Entrada para a pista é gratuita, mas os camarotes executivos e familiares já estão à venda. Organização confirmou os shows de Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano.

Após usar as redes sociais para anunciar Maiara & Maraísa como a primeira atração, o Votu International Rodeo revelou na noite de quarta-feira (30.out), o line-up completo. Além da maior dupla feminina da atualidade, o evento contará com Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano. A programação musical foi divulgada durante o lançamento oficial do evento, realizado exclusivamente para aproximadamente 400 convidados, no Salão do Sindicato Rural de Votuporanga.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga, o Votu International Rodeo será de 8 a 11 de maio de 2025, no Centro de Eventos Helder Galera. Na quinta-feira (8), Maiara & Maraísa abrirão a programação com seu carisma e repertório cheio de sucessos. Na sexta-feira (9), será a vez da dupla Bruno & Marrone subir ao palco. No sábado (10), a única noite com três atrações, Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ prometem agitar o público. Já no domingo (11), Zé Neto & Cristiano encerrarão o evento em grande estilo.

Segundo o empresário Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda, a grade de shows foi cuidadosamente elaborada para atender aos diversos gostos dos moradores da região. “Estudamos o que o público de Votuporanga e região queria ver no palco e trouxemos uma programação que promete agradar desde os amantes do sertanejo mais tradicional até quem busca um som mais moderno e animado”, diz Tercio.

Com mais de 200 mil m², o Centro de Eventos Helder Galera oferece uma infraestrutura completa, incluindo arquibancadas espaçosas, banheiros, calçamento, iluminação, vagas de estacionamento e um pavilhão coberto de quase 6 mil m². Para tornar o evento ainda mais completo, o Grupo Tercio Miranda montará uma estrutura removível de alto nível: camarotes que irão proporcionar uma experiência única, megapalco com telões de LED, jogos de luz e interatividade, tendas, arena, boate, parque de diversões, banheiros, praça de alimentação variada e muito mais!

Rodeio internacional em formato inédito

Durante a festa de lançamento do Votu International Rodeo, também foram divulgados todos os detalhes sobre as montarias em touros. O evento contará com a presença do Circuito Rancho Primavera (CRP), Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e uma equipe dos Estados Unidos.

A competição será em formato de times, com cada campeonato enviando cinco cowboys a Votuporanga. Ao longo de quinta, sexta e sábado, cada competidor realizará uma montaria por dia, somando 30 no total. As duas equipes com as menores pontuações serão eliminadas, enquanto as quatro melhores avançarão para a semifinal.

No domingo, a equipe com a maior pontuação enfrentará a quarta colocada, e a segunda disputará contra a terceira. No último round, os vencedores se enfrentarão no duelo final, e o time com a maior pontuação ao longo da competição será consagrado campeão.

Paralelamente, haverá uma final individual no sábado, em que o competidor mais bem pontuado de cada equipe se classificará para uma disputa final com a pontuação zerada. Nessa etapa, seis cowboys competem, e o título vai para quem conseguir a maior nota ou o maior tempo na montaria.

De acordo com Rosana Miranda, também proprietária do Grupo Tercio Miranda, os mais renomados tropeiros da atualidade serão contratados para levar seus melhores atletas de pulo. As principais estrelas da Cia Tercio Miranda, atual bicampeã de Barretos, também marcarão presença no evento

“Vamos elevar o padrão dos rodeios no Brasil com uma competição internacional de alto nível. Estamos muito honrados em receber todos os campeonatos. Votuporanga pode se orgulhar, porque esse rodeio vai entrar para a história”, diz Rosana.

Portões abertos e camarotes à venda

O Votu International Rodeo terá portões abertos para o público, mas os camarotes executivos e familiares já começaram a ser vendidos. As opções incluem open bar e open food, espaço exclusivo, acessos para a boate e vista privilegiada para o palco e a arena. Os camarotes estão à venda no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, 2451, em Votuporanga. Também é possível adquiri-los pelos números (17) 99741-6233 e (17) 99758-6460.

Programação musical do Votu International Rodeo 2025

Quinta-feira, 08/05: Maiara & Maraísa

Sexta-feira, 09/05: Bruno & Marrone

Sábado, 10/05: Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ

Domingo, 11/05 : Zé Neto & Cristiano

