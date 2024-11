Justiça de Votuporanga anula inquérito e solta preso por tráfico de drogas 

Indivíduo de 30 anos, filho de um servidor do Fórum local, foi preso durante uma ação da DISE em agosto deste ano, no bairro Pozzobon, com pelo menos cinco tabletes de maconha.

Uma decisão da Justiça de Votuporanga/SP, desta quarta-feira (30.out), anulou um inquérito da Polícia Civil que tratava sobre a prisão de um indivíduo de 30 anos, em agosto deste ano, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme noticiado pelo Diário, em 21 de agosto, o suspeito identificado pelas iniciais G.P.K., que é filho de um servidor do Fórum local, foi preso ao sair de sua residência na Rua Felício Marão, no bairro Pozzobon, durante uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Durante a operação, policiais civis da Delegacia Especializada monitoravam o suspeito e conseguiram abordá-lo quando saía da residência, já na calçada do imóvel. Em busca pessoal, os agentes localizaram um tablete de maconha; sendo que, pelo interior da casa, o indivíduo entregou quatro tijolos da mesma droga.

Segundo a DISE, à época, se fracionado, o entorpecente apreendido renderia cerca de 930 porções para abastecer dependentes químicos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso por tráfico de drogas, apresentado na sede da DISE, ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Um pouco mais de dois meses após a prisão à Justiça realizou a audiência, onde decidiu pela anulação do inquérito policial e expediu o alvará de soltura em favor do indivíduo.

Nesta quinta-feira (31), o Diário procurou a Polícia Civil para comentar o caso, mas a corporação não quis se manifestar. O Fórum local também foi procurado, porém, sem sucesso até o fechamento desta reportagem.

