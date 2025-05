VÔLEI ADAPTADO – Equipe realiza amistoso em preparação para os JOMI – Jogos da Melhor Idade.

Às equipes femininas das categorias 60+ e 70+ e masculina da categoria 70+, foram à Monte Aprazível na última terça feira para realizar um grande amistoso de preparação para os JOGOS REGIONAIS DA MELHOR IDADE (JOMI), que acontecerão na cidade de Araçatuba de 12 à 18 de Maio.

Na bagagem cerca de 15 sets disputados com saldo positivo de 08 sets à 07.

As equipes de vôlei adaptado de Votuporanga, dirigidas pelo professor Marcinho Fukuiama, contam com mais de 50 atletas com idade acima de 60 anos e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, por meio do secretário de esportes Marcelo Stringari e sua equipe, além das empresas SUPERMERCADOS PORECATU, NOROAÇO, À JÓIA E FACCHINI.