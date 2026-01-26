Motoristas morrem em acidente entre carro e Kombi 

Acidente ocorreu na Rodovia Prefeito Ettore Bottura, em Nova Canaã Paulista/SP, na madrugada deste domingo (25). Eberson Diego Barbosa, de 40 anos, e Wesley Carlos Carvalho de Araújo, de 39 anos, morreram no local.

Dois motoristas morreram em uma batida frontal entre um carro e uma Kombi na Rodovia Prefeito Ettore Bottura, em Nova Canaã Paulista/SP, na madrugada deste domingo (25.jan).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da kombi, Eberson Diego Barbosa, de 40 anos, morador de Santa Fé do Sul/SP, e o motorista do carro, Wesley Carlos Carvalho de Araújo, de 39 anos, morador de Rio Quente/GO, morreram no local.

A suspeita é que um dos motoristas tenha invadido a pista contrária. A rodovia ficou interditada durante o atendimento da ocorrência. As causas são investigadas.