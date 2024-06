Vídeo mostra momento em que homem cai de paramotor durante evento 

Acidente aconteceu no domingo (2), em Mira Estrela/SP. Vítima segue internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Um vídeo mostra o momento em que um paramotor caiu em um rio, durante um evento realizado por uma empresa na Prainha Municipal de Mira Estrela/SP, no domingo (2.jun). O homem que conduzia o veículo ficou ferido.

Pela imagem, é possível ver que o paramotor perde altitude e começa a rodar, até cair na água. Foram poucos segundos antes da queda.

Segundo apurado, a vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para a Santa Casa de Fernandópolis/SP, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP, onde segue internada. O estado de saúde atualizado do homem não foi divulgado.

Questionada, a Polícia Militar informou nesta terça-feira (4) que não foi acionada para atendimento da ocorrência.

A empresa responsável pelo evento esclareceu, por meio de nota, que aparentemente o piloto teve um mal súbito antes da queda, mas que ele se recupera bem.

As causas oficiais da queda não foram divulgadas.

Assista ao momento do queda do paramotor:

*Com informações do g1