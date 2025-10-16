Câmara homenageia família Gibin com denominação de ruas 

José Gibin e Antônio Gibin darão nomes a duas ruas do Parque Residencial Seller, em Votuporanga/SP.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou dois projetos de lei que eternizam a memória da família Gibin na história da cidade, ao denominar duas vias públicas do Parque Residencial Seller com os nomes de José Gibin e Antônio Gibin.

As leis, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PP), foram aprovadas por unanimidade durante a 36ª sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (13.out).

Com a aprovação, a antiga Rua Projetada 19 passa a se chamar Rua José Gibin, enquanto a Rua Projetada 10 agora recebe o nome de Rua Antônio Gibin, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Votuporanga.

Uma história de trabalho, fé e contribuição

De origem italiana, a família Gibin tem uma trajetória marcada pela dedicação à agricultura e ao desenvolvimento regional. O patriarca José Gibin e sua esposa Tercília Taroco Gibin se casaram em Olímpia/SP e tiveram 11 filhos. Em 1955, decidiram mudar-se para a região de Votuporanga, adquirindo o Sítio Santa Terezinha, no bairro Campo Alegre, em Valentim Gentil/SP.

A família se destacou pelo trabalho coletivo na lavoura, principalmente no cultivo do café, o que possibilitou a expansão de suas propriedades e o desenvolvimento de áreas rurais que, décadas mais tarde, dariam origem a novos bairros urbanos de Votuporanga, como o Vida Nova Votuporanga III e o bairro do Barreiro.

Em 1979, José Gibin mudou-se definitivamente para a cidade, residindo na antiga Rua 9 de Julho (atual Rua Fioravante Davanzo), onde viveu até seu falecimento, em 1981. Sua trajetória é lembrada como símbolo de trabalho, fé e amor à comunidade votuporanguense.

Legado de Antônio Gibin

Filho de José e Tercília, Antônio Gibin nasceu em 16 de janeiro de 1945, em Olímpia, e também dedicou a vida à agricultura. Casado com Zaíra de Fátima Milani Gibin, teve dois filhos — Adilson Leandro Gibim e Anderson José Gibim — e três netos.

Católico e ativo na comunidade, Antônio viveu por mais de 50 anos no bairro Boa Vista, sempre ligado à Capela do Barreiro e à Igreja Matriz de Votuporanga. Reconhecido pela sabedoria e honestidade, era conhecido por ajudar vizinhos e amigos, além de valorizar profundamente a educação e o trabalho no campo.

Após décadas de dedicação à agricultura, aposentou-se aos 60 anos, permanecendo em Votuporanga até seu falecimento em 2024, vítima de um AVC hemorrágico. Foi sepultado no Cemitério Municipal, ao lado de familiares.

Ao justificar os projetos, Serginho da Farmácia destacou que a homenagem “é uma forma de perpetuar a história de uma família que ajudou a construir o progresso de Votuporanga”.

“José e Antônio Gibin representam gerações que acreditaram no trabalho e na união familiar como base para o desenvolvimento da cidade. Nada mais justo do que registrar seus nomes em vias públicas que integram justamente a região onde viveram e contribuíram para o crescimento do município”, afirmou o parlamentar.