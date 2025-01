Vestibular Unifev: janeiro tem desconto em dobro mais cashback em fevereiro

Promoção é válida para matrículas realizadas nos cursos presenciais da Instituição até o dia 31 de janeiro; inscrições podem ser feitas pelo site: unifev.edu.br/vest25.

O Vestibular 2025 da Unifev está com inscrições abertas. E os alunos aprovados, que realizarem suas matrículas até o dia 31 deste mês, terão o desconto comercial em dobro, em formato cascata, na mensalidade de janeiro de 2025, além de cashback na mensalidade de fevereiro, conforme percentuais específicos para cada curso. Uma oportunidade única de ingresso no ensino superior.

Conforme o supervisor do departamento comercial, Sidnei Xavier Junior, os interessados devem realizar sua matrícula no período da promoção e garantir as condições exclusivas. A ação é válida para os cursos presenciais de graduação oferecidos pela Unifev, exceto Medicina.

“Os alunos ingressantes dos cursos participantes terão o desconto comercial em dobro, em formato cascata, na mensalidade de janeiro de 2025, mais cashback na mensalidade de fevereiro de 2025, conforme percentuais específicos para cada curso. Os descontos seguirão os valores da Resolução FEV nº 29, de 26 de agosto de 2024”, explicou.

Vestibular Unifev com inscrições abertas

A Unifev está com inscrições abertas para o Vestibular 2025. As provas são online e gratuitas. Para saber mais, basta acessar o site unifev.edu.br/vest25 ou entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento ao Aluno pelo WhastApp (17) 3405-9990.