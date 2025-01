Comissão técnica do Corinthians volta aos trabalhos no CT e intensifica planejamento para 2025 

Timão inicia pré-temporada nesta terça-feira e estreia no Paulistão na próxima semana.

Fim das férias! A segunda-feira marcou a volta aos trabalhos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Funcionários e membros da comissão técnica do clube se reapresentaram no centro de treinamento e intensificaram o planejamento para a temporada.

Nesta terça-feira será a vez de os jogadores voltarem aos trabalhos. O elenco alvinegro iniciará os treinos em 2025 sem reforços e com algumas baixas, casos de Fagner, emprestado ao Cruzeiro, e Pedro Henrique, cedido ao Ceará, além de Caetano, Matheus Araújo e Ruan Oliveira, cujos contratos com o Corinthians se encerraram.

Durante o período de recesso, o técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz mantiveram contato com o diretor executivo Fabinho Soldado. Eles lideram as conversas sobre a montagem do grupo para as competições deste ano.

A prioridade alvinegra é manter a base da equipe que encerrou 2024 invicta há nove jogos. Porém, o clube também busca reforços para algumas posições, como a zaga e o ataque.

A estreia do time profissional masculino do Corinthians nesta temporada será na próxima quinta-feira (dia 15), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

*Com informações do ge

