Vereadores voltam a enfrentar protesto na Câmara por aumento na conta de água  

Em um dos momentos mais acalorados, o vereador Sargento Marcos Moreno (PL), ameaçou usar a repressão da Polícia Militar contra os manifestantes, caso não tivesse seu tempo de fala garantido.

Jorge Honorio

A 2ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (2.fev), foi marcada por novos protestos contra o aumento na conta de água. O tema já havia pautado manifestações na 1ª sessão, na última semana.

Em número menor, porém com cartazes, e alguns utilizando nariz de palhaço, os manifestantes interpelaram os vereadores sobre um caminho para resolver a demanda, contudo, apesar do acolhimento do manifesto, nenhuma proposta foi efetivada.

Nos momentos de maior ímpeto, o presidente em exercício, vereador Serginho da Farmácia (PP), pediu calma aos manifestantes para garantir a palavra aos colegas de Câmara.

Durante alguns discursos, vereadores se sentiram atacados na tribuna, como o caso de Emerson Pereira (PSD), que chegou a responder uma ofensa vinda dos manifestantes. Já o líder do governo Jorge Seba/Torrinha, Sargento Marcos Moreno (PL), ameaçou usar a repressão da Polícia Militar, caso não tivesse seu tempo de fala garantido. Em resposta, um grupo de manifestantes, em sua maioria mulheres, se levantaram e ficaram de costas para a tribuna.

Apesar das rusgas, não houve intervenção da Polícia Militar e o ato transcorreu sem incidentes.

Ao Diário, os manifestantes afirmaram que seguem coletando assinaturas para um abaixo-assinado e organizam um protesto para o próximo sábado (7), na área central de Votuporanga.

As principais reivindicações são: as revisões no valor da tarifa de esgoto, que atualmente é de 100%, além da polêmica Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS), ou ‘Taxa do Lixo’, como ficou conhecida a iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, aprovada pela Câmara na última sessão de 2024.

Saev Ambiental reforça canais de atendimento para esclarecimentos sobre faturas

A Saev Ambiental reforça à população que disponibiliza diversos canais de atendimento para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às faturas, principalmente as contas da competência de janeiro que passaram ou estão em processo de refaturamento e entrega. A iniciativa tem como objetivo garantir transparência, agilidade no atendimento e facilitar o acesso dos moradores às informações.

O atendimento presencial na Autarquia é realizado na Rua Pernambuco, nº 4.313, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além disso, o público pode entrar em contato pelo WhatsApp (17) 3405-9195, na opção 4 há disponível o item “Análise de fatura de 2026”. Nesse canal, é necessário informar nome completo, telefone, endereço e encaminhar uma foto legível da fatura. A análise é feita em até três dias úteis. Conforme o resultado apurado, o munícipe pode solicitar o parcelamento do valor da fatura.

A Saev Ambiental também mantém atendimento telefônico gratuito pelo número 0800-770-1950.