Vereadora denuncia falta de servidores em escolas de Votuporanga 

A vereadora Débora Romani (PL) voltou à tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 12ª sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (14.abr), onde denunciou a falta de servidores em escolas do município, como, por exemplo, o CEMEI ‘Prof. Floriano Marzochi’, no bairro Jardim das Palmeiras I.

Segundo a parlamentar, a ausência de professores e técnicos tem causado transtornos e prejuízos às crianças: “Essa semana, duas visitas que eu fiz me deixaram muito triste. E eu não poderia deixar de citar, porque nós precisamos ver qual é o motivo que está acontecendo essa situação. Eu fui numa escola de crianças de quatro meses, ou seis meses, que começam, até seis anos. E as crianças tinham uma sala com uma professora, uma pessoa, para cuidar de seis crianças que não andavam ainda. Elas estavam tentando engatinhar e uma pessoa só para cuidar dessas crianças.”

“Outras salas que fui, vi a mesma situação. Isso agora eu estou enxergando melhor, porque agora eu estou conseguindo enxergar como vereadora. E antes eu estava fazendo as visitas para conhecer e entender como as coisas aconteciam. Agora eu vi que outras escolas também estão sentindo essa falta. Está faltando professores e técnicos para ajudarem esses professores enquanto essas crianças estão lá”, emendou a parlamentar.

Em seguida, a vereadora prossegue relatando: “… a professora disse, a hora que uma criança faz a necessidade física dela, ela não tem condições de sair, enquanto não tem condições de chegar outra pessoa para cuidar daquelas crianças, para ela poder fazer a higienização daquela criança. A criança acaba ficando assada. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo na educação, se está tendo concurso, porque não estão sendo chamadas essas pessoas, se já foi chamado e não compareceram, que se faça um novo concurso, alguma coisa para que possa ter pessoas para cuidarem das nossas crianças”, enfatizou Débora Romani.

“É o que a gente tem de mais importante na nossa vida, são as nossas crianças”, concluiu.

Ao deixar a tribuna, a vereadora foi interpelada pela colega de Câmara, Natielle Gama (Podemos), que confirmou situação semelhante no CEMEI “Vandira Figueira da Costa Zacarias”: “É uma fala bem recorrente no Vandira, lá no Pacaembu.”

“Isso, é em todas [as escolas]. Lá no Vandira eu vi cada professora dando comidinha para cinco ou seis crianças. Na época, eu até achei que fosse normal, porque eu estava conhecendo. Hoje, eu vejo que foi um exagero esse tanto de criança para que ela pudesse alimentar”, afirmou Débora Romani.

Ao término do diálogo, o vereador Daniel David (MDB) trouxe a informação: “Só lembrando que amanhã vão sair 20 vagas novas nessa questão. Então já deve dar um alívio. Muitos foram chamados, mas poucos aceitaram. Mas, vale ressaltar que amanhã [terça-feira] saem essas 20 vagas.”

A fala do presidente da Casa de Leis foi retrucada por Débora Romani: “É muito pouco diante da necessidade que vi.”