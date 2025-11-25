Vendaval derruba árvore na Rodovia Euclides da Cunha  

Uma das pistas no sentido interior-capital no trecho de Tanabi/SP chegou a ser interditada.

Um forte vendaval, acompanhado de chuva, atingiu o município de Tanabi/SP no início da tarde desta segunda-feira (24.nov), causando a queda de uma árvore sobre a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

O incidente levou à interdição de uma das pistas no sentido interior-capital. O bloqueio forçado do tráfego causou uma fila enorme e exigiu a mobilização das equipes de emergência para limpeza do local e liberação da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente compareceu ao local para realizar o trabalho de remoção dos galhos e troncos da pista. Não houve o registro de feridos.

As autoridades alertam para a necessidade de cautela ao dirigir em condições climáticas adversas.