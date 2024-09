Veículo desgovernado ultrapassa rotatória, destrói bicicleta e quase atropela casal 

Situação foi registrada por câmeras de monitoramento na manhã desta terça-feira (24), em Santa Fé do Sul/SP.

Um veículo desgovernado ultrapassou uma rotatória em alta velocidade, destruiu uma bicicleta e por pouco não atingiu em casal, em Santa Fé do Sul/SP. O caso foi registrado por câmeras de monitoramento na manhã desta terça-feira (24.set).

Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que o veículo passa no meio da rotatória e, em seguida, segue pela Avenida Grandes Lagos.

Um casal que estava na calçada de uma empresa e seguia de bicicleta para o trabalho foi surpreendido pelo carro. Ambos conseguem se distanciar e evitar que fossem atingidos pelo automóvel, porém, a bicicleta que estava na sarjeta foi atingida e destruída logo após o impacto.

A Polícia Militar informou que o motorista do carro disse aos policiais que perdeu os sentidos enquanto estava dirigindo e apagou ao volante. Ele foi levado ao pronto-socorro onde passou por avaliação médica para tentar entender o que motivou o mal súbito. Porém, no local, os médicos identificaram que ele está com Covid-19.

O caso vai ser investigado. Apesar do susto, não houve feridos.

*Com informações do g1

